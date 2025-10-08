A Magnacavallo pronto il progetto per il recupero di strada Agnellina

MAGNACAVALLO – Un intervento pensato per venire incontro alle esigenze di una zona in cui si trovano aziende agricole e residenti che diventa l’occasione per riqualificare in modo significativo una via importante del paese e che necessitava di essere risistemata: la giunta di Magnacavallo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di “adeguamento della viabilità di strada Agnellina attraverso interventi di manutenzione straordinaria. Il progetto sarà candidato al Psp-Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 all’interno della Strategia di Sviluppo Locale GAL “Dalla fragilità territoriale al benessere comunitario” e più precisamente per interventi in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio economico delle aree rurali. Nello specifico, come ci ha spiegato il sindaco di Magnacavallo Arnaldo Marchetti, l’intervento ha un costo complessivo di 154mila euro: qualora il progetto dovesse ottenere il riconoscimento dei finanziamenti previsti dalla misura (tramite il Gal Terre del Po), saranno 100mila gli euro che arriveranno nelle casse del Comune che, a sua volta, integrerà tale somma con i 54mila rimanenti provenienti da fondi propri dell’ente. «Il tratto stradale in oggetto è di circa un chilometro ma è comunque essenziale per le attività e i residenti presenti in zona – ci ha detto il sindaco stesso – Come amministrazione abbiamo ritenuto il tutto interessante perché questa strategia di sviluppo locale consente di coniugare il sostegno alle aziende e al tessuto rurale con una buona qualità delle infrastrutture, fondamentale per il territorio di qualsiasi comune». (nico)