A Marmirolo un centro per vaccinare i cittadini. La richiesta della minoranza

MARMIROLO – Una struttura per fare le vaccinazioni anti Covid, E’ questo quello che chiedono i consiglieri del gruppo di minoranza Patto per Marmirolo di Marmirolo, Roberta Gaburri, Paolo Stanghellini, Stefano Bissoli e Marco Lorenzo.

I tre consiglieri sono i firmatari, infatti, di una mozione nella quale sollecitano il primo cittadino di Marmirolo Paolo Galeotti e la giunta affinchè, in tempi brevi, si attivino per richiedere ad Ats Mantova ed eventualmente anche a Regione Lombardia che il presidio. già autorizzato di via Di Vittorio per la vaccinazione antinfluenzale dello scorso novembre, venga inserito nelle strutture autorizzate alla attuazione della vaccinazione anticovid.

«Vista la grave situazione riguardante la diffusione della pandemia, che si è determinata anche sui nostri concittadini e che ha raggiunto alcune centinaia di casi ed alcuni decessi ad essa correlati – spiega la capogruppo Roberta Gaburri , auspichiamo con viva sollecitudine affinche’ l’amministrazione comunale marmirolese garantisca con proprie risorse, la disponibilita’ di almeno un medico e di un infermiere e un amministrativo appositamente incaricati, con contratto professionale per dare inizio alla vaccinazione, in collegamento con l’ospedale cittadino Carlo Poma cui spetta fornire il vaccino». Una richiesta che viene quindi fatta all’amministrazione comunale.