Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta batte il colpo Liviero

Mantova Nuovo colpo di mercato per il Saviatesta. La società biancorossa, dopo l’annuncio del portiere Fior, nella tarda serata di lunedì ha chiuso per il laterale argentino Leandro Liviero, un profilo interessante da affiancare ai big della rosa e che ha già esperienza nel campionato di Serie A. Classe 1999, laterale dal fisico possente, Liviero arriva a Mantova dopo l’esperienza della scorsa stagione nell’Academy Pescara in serie A2. Prima per lui Genzano in serie B e la casa madre Acqua&Sapone, con cui ha già debuttato anche nella massima serie. Un giocatore molto gradito a Pino Milella, che ora proverà a farlo crescere ulteriormente dal punto di vista tecnico. Il mercato del Mantova, a 19 giorni dal raduno, non è ancora finito. Il ds Cristiano Rondelli continua a guardarsi intorno per trovare nuovi innesti utili alla causa. Nello specifico, si cercherà qualche giocatore di livello che possa consentire a Cabeça e Titon di rifiatare. Quindi ancora un altro laterale e un pivot. Non è da escludere che possa arrivare anche un terzo portiere. Su questo fronte si starebbe muovendo in prima persona proprio Milella. Non solo. Il Mantova vuole provare a stupire convincendo qualche talento del calcio dilettantistico mantovano a tentare il passaggio al futsal. Magari qualche giovane che possa crescere a cavallo tra l’Under 19 e la prima squadra. A proposito di Under 19, il Mantova è pronto a cedere l’universale classe 2002 Olexander Gumeniuk. E’ stato capitano dell’Under 19, ma Milella lo considera fuori dal progetto e il ragazzo chiede di giocare. Società quindi molto attiva su più fronti in attesa di capire in quale girone verrà inserita. L’impressione è che possa essere un campionato molto competitivo. Le rivali principali del Mantova potrebbero essere Sampdoria e Città di Mestre. Ma attenzione anche al Lecco, che già lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato. In base al girone non è da escludere che possano cambiare anche le strategie di mercato del club biancorosso. In ogni caso, l’intenzione del Mantova è quella di essere ancora una volta tra le protagoniste del torneo. Ma vincere non è scontato. E il Saviatesta questa lezione l’ha già imparato l’anno scorso.