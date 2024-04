Addio alla 93enne Ottavia Frizzi, ultima “guaritrice” di campagna

CASALOLDO La comunità di Casaloldo piange Ottavia Frizzi, vedova Brugnoli. È infatti scomparsa all’età di 93 anni l’ultima “guaritrice di campagna” di Casaloldo. Oggi, 5 aprile, si pregherà per lei insieme ai suoi famigliari, figli e nipoti, recitando il rosario alle 17 nella casa funeraria di Asola. Un caloroso e unanime affetto da parte di tutta la comunità casaloldese e della sindaca Emma Raschi.

La compianta Frizzi era ottava di dieci fratelli, nata nel 1930 a Poiano di Castel Goffredo, trasferitasi poi con la famiglia d’origine a Casalpoglio, si era definitivamente insediata nella borgata di San Vito quando era andata in moglie all’agricoltore casaloldese Giuseppe Brugnoli. Con lui, Ottavia aveva avuto tre figli: Renata, Roberto e Marco. Sin da bambina aveva ricevuto in dono dalla madre Anselma tale particolare virtù, conosciuta volgarmente come “segnare”, derivata dal segno della croce che la guaritrice era solita impartire sulla parte malata del paziente.

Persona fortemente carismatica, instancabile e determinata lavoratrice, Ottavia accolse e intercedette sempre amorevolmente per qualsiasi ammalato si fosse a lei rivolto, mettendo in moto, in quest’ultimo, meccanismi psicosomatici di cui non si potrà mai valutare esattamente la portata, che però si è rivelata spesso e senza ombra di dubbio notevole.

Quelle di Ottavia appartenevano a consuetudini curative antichissime, trasmesse di madre in figlia, probabilmente risalenti all’epoca pagana, cui nel tempo si sono sovrapposti nomi e ritualità cristiani. Le guaritrici di campagna come Ottavia utilizzavano infatti gesti di tipo magico, e contemporaneamente invocavano i santi e le figure cattoliche più importanti, con formule che dovevano però restare segrete. Ciò potrebbe rifarsi addirittura al dono della guarigione che gli apostoli ricevettero da Gesù stesso, e che viene citato negli Atti degli Apostoli. Ottavia era molto attiva anche in ambito parrocchiale, religioso e sociale. Ottavia ha voluto lasciare negli ultimi anni un suo perenne ricordo, scrivendo a quattro mani con lo storico Gian Agazzi (foto) la propria autobiografia, nella quale ha raccolto anche parte della miriade di lettere di ringraziamento ricevute da suoi pazienti di tutta Italia. Ottavia era la zia di Sergio Frizzi, sindaco dal 2014 al 2019. I funerali si svolgeranno domani alle 9.30.

Rosalba Le Favi