A Pietole domenica va in scena la storica caccia alla volpe

PIETOLE (Borgo Virgilio) – Il territorio di Borgo Virgilio si prepara ad ospitare la “Caccia alla volpe”: una ricostruzione storica ed una manifestazione sportiva allo stesso tempo, dove la volpe sarà naturalmente solo simbolica e rappresentata da un’amazzone che precederà il gruppo, “field”, di cavalieri e amazzoni. L’appuntamento, riservato agli iscritti, è in programma per domenica 27 aprile al Forte di Pietole ed è organizzato dalla Società della caccia alla volpe Gonzaga Estense, nata a Sabbioneta nel 2001. La manifestazione sportiva animerà l’area attorno al Forte e all’argine del Mincio. Il valore storico culturale dell’iniziativa è evidenziato dall’organizzatore Andrea Bardini e dal sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti. «L’evento – evidenziano – ci riallaccia al glorioso passato equestre di Mantova. I Gonzaga hanno contribuito alla selezione di numerose razze equine e, come tutti i nobili, praticavano la caccia». La caccia alla volpe simulata contemporanea consisterà quindi in un percorso di equitazione di campagna, che potrà essere visibile al pubblico lungo gran parte del tragitto, che prevede il superamento di una quindicina di ostacoli e con una durata di circa tre ore. Non mancheranno i momenti più tradizionali come il bicchiere della staffa, un brindisi in sella, un break a metà percorso e l’accompagnamento musicale dell’Equipaggio di corni della Società che eseguirà le musiche ed i segnali tradizionali delle cacce francesi L’arrivo dei cavalli è previsto per le 10 e verso le 11.30 ci sarà l’attraversamento del Forte da Mantova a Pietole. La prossima edizione dell’evento si terrà nel territorio di Porto Mantovano.

Matteo Vincenzi