Ospiti e bambini uniti per un progetto intergenerazionale a Villa Carpaneda

RODIGO – Si è concluso nei giorni scorsi nella rsa di Rodigo Villa Carapaneda il progetto “La musica dei ricordi senza tempo”, organizzato in collaborazione con la scuola primaria del paese. L’evento ha coinvolto due cori: il “Do.Re.Mi.” composto da un gruppo di ospiti di Villa Carpaneda e il “Fa.Sol.La.Si.” dei bambini delle classi seconda e terza elementare. Le due corali hanno dato vita a unico grande coro “Delle 7 note”, dove le canzoni senza tempo hanno azzerato il divario generazionale.

Gli anziani hanno trasmesso il loro sapere musicale ai bimbi che, grazie alle maestre, hanno imparato le canzoni condivise. Inoltre i piccoli cantori hanno insegnato una canzone recente direttamente dal Festival di Sanremo e insieme ai nonni hanno interpretato il ritornello “Cuoricini”. In questi incontri le canzoni hanno avvicinato grandi e piccoli consolidando un affetto crescente che li vedrà protagonisti anche per prossime occasioni.

Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo meraviglioso percorso.