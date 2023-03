A San Giorgio Bigarello arrivano 10mila nuovi alberi, la cittadina sempre più green

SAN GIORGIO BIGARELLO – Qualcosa come 10mila nuovi alberi ed essenze che renderanno la cittadina di San Giorgio Bigarello decisamente più verde e attenta all’ambiente. È il maxi progetto del Comune, che in tal senso intende investire all’incirca un milione di euro andando a piantumare alberi, cespugli ed essenze locali e non in diverse zone della cittadina, procedendo anche con alcune specifiche riqualificazioni.

Già nel corso del 2022 era stato realizzato un progetto di piantumazione di mille e 426 nuovi alberi e arbusti in cinque aree comunali: via Tazzoli a Villanova de Bellis, piazza Dante Alighieri a Tripoli, via Martin Luther King, via I Maggio e via Artigianato a Mottella. In totale il Comune aveva provveduto ad un intervento di forestazione in ambito urbano di aree per 12mila metri quadrati in totale, con piante di tipo forestale e di provenienza certificata.

Ma oltre agli interventi dello scorso anno, ce ne sono ulteriori già in corso d’opera. Si tratta in questo caso della piantumazione di 5mila e 328 nuovi alberi e arbusti in altre 16 zone del territorio comunale: via Cavour, via Alessandro Volta, via Carlo Urbani, via Albert Einstein, via Papa Giovanni XXIII, via Divisione Acqui e via del Commercio a Mottella; impianti sportivi e via Veneto a Stradella, via Teofilo Folengo a Tripoli, via Fossamana a Villanova Maiardina. Anche in questo caso le piante sono di tipo forestale e di provenienza certificata, inoltre ci sono astoni e pronto effetto. Inoltre presso gli orti sociali è stato messo a dimora frutteto di cultivar antiche e un filare di vite maritata con acero campestre.

Ci sono poi ulteriori mille e 725 nuovi alberi e arbusti in altre sei zone del comune: via Isonzo a Tripoli, via Salvo d’Acquisto – padre Kolbe, piazza dall’Acqua, via Rossa e piazza 8 marzo a Mottella; via Arturo Toscanini (parco Fabrizio De Andrè) a Tripoli e via Di Vittorio – via Fermi a Gazzo. Le piante sono di tipo ornamentale, specie autoctone a basso importo idrico e alloctone. L’area complessiva piantumata è di circa 80mila metri quadrati.

Il costo dell’intervento del 2022 è stato di 70mila euro totalmente finanziato dal Comune. Il costo delle opere in corso invece è di 480mila euro: 240mila da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del Progetto “Ac3t Clima” sulla transizione climatica; gli altri 240mila euro invece sono finanziati dal Comune.

«Il periodo climatico in corso – fa sapere l’ente locale – non è di certo semplice: ci pare che un intervento così massiccio non possa che portare benefici per le persone e per l’ambiente».