Rugby – Viadana, Brisighella all’apertura domani con la Scozia

Treviso L’Italia U20 è pronta per domani, quando allo Scotstoun Stadium di Glasgow sfiderà il XV della Scozia, reduce dalla sconfitta più pesante della propria storia nella competizione (7 a 82) maturata contro l’Irlanda sullo stesso campo lo scorso fine settimana. Il c.t. Brunello punta deciso sul rientro di “Fransu” Mey tra i titolari: per lui, sistemato il fastidio muscolare che lo aveva tenuto fuori gioco contro il Galles, pronta la maglia numero 15, con Simone Brisighella (Rugby Viadana), suo sostituto venerdì scorso, che resta tra i titolari ma passa a mediano di apertura, dirottando per la prima volta Sante in panchina. Confermata la linea veloce, con Gesi e Bozzoni alle ali e la coppia Bozzo-Passarella ai centri. Parte subito in mediana anche il moglianese Battara, mentre Aminuindossa nuovamente al numero 1 in una prima linea che conta anche gli inamovibili capitan Quattrini al tallonaggio e Gallorini a destra. In seconda Turrisi e Mattioli, davanti ai tre che chiudono il pack schierandosi con Botturi a numero 8 e il duo Odiase-Berlese ai fianchi.