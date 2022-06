A Villimpenta è ancora festa dei tifosi per il 19° scudetto del Milan

VILLIMPENTA – La festa per il 19° scudetto recentemente conquistato dal Milan è stata rinnovata venerdì sera al ristorante Rosa di Villimpenta.

Ad organizzare la conviviale alcuni tifosi del posto, che hanno addobbato la sala con striscioni e sciarpe rossonere. Quindi la cena con la presentazione finale di una splendida torta composta ovviamente dai colori rossoneri. Durante la serata i cinquanta tifosi del Diavolo, alcuni provenienti anche da Verona e dalla vicina Castel d’Ario, hanno dibattuto sui momenti più appassionati e decisivi che hanno riportato dopo undici anni il tricolore sulle maglie rossonere.

Nondimeno, al di là della soddisfazione per lo scudetto, è emersa una certa perplessità sulla fase di stallo che sta vivendo il mercato e alle trattative sfumate, dovuta principalmente al recente cambio di proprietà che ancora non si è decisa a prolungare i contratti ai dirigenti dell’area tecnica Paolo Maldini e Ricky Massara. (mavin)