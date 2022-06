Caro bollette: Porto stanzia un “tampone” da 300mila euro

PORTO MANTOVANO – Riuscire a far fronte al “caro bollette” senza far venire meno la continuità dei servizi ai cittadini: questo il senso dell’azione dell’amministrazione comunale di Porto Mantovano che ha deciso di stanziare, allo scopo, 300mila euro. Tale somma va ad aggiungersi ai 105mila euro, per il medesimo obiettivo, stanziati in sede di redazione del bilancio di previsione.

Come spiegato dalla stessa amministrazione portuense, i rincari dell’energia dovuti alle dinamiche internazionali vengono finanziati con risorse in gran parte attinte dall’avanzo di amministrazione e rese disponibili attraverso una variazione di bilancio che è stata votata a maggioranza dal consiglio comunale.

L’amministrazione ha incaricato gli uffici comunali di redigere una stima delle maggiori spese energetiche, e la cifra più importante è quella derivante dall’illuminazione pubblica con circa 145mila euro; seguono le scuole con poco meno di 70mila euro, gli uffici con 43mila euro, gli impianti sportivi con 40mila euro e poco meno di 6mila per parchi e giardini. La strategia di bilancio – fanno sapere dalla maggioranza – «procede parallelamente con i progetti messi in campo per la transizione ecologica : dopo le nuove piantumazioni e la creazione di boschi urbani e gli interventi di efficientamento energetico degli uffici comunali, in fase di avanzamento proprio in queste settimane, la variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale finanzia anche la progettazione e lo studio per le comunità energetiche .