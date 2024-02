Elezioni amministrative a Rivarolo, il sindaco Galli pensa al tris

RIVAROLO – Ancora non c’è nulla di ufficiale ed i lavori sarebbero ancora in corso ma da alcune indiscrezioni anche l’attuale sindaco di Rivarolo Mantovani, Massiliano Galli, starebbe pensando a ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative. Tutto tace, invece, per ora, circa la presenza di altri schieramenti.

Un altro sindaco uscente sarebbe pronto a ricandidarsi: dopo la conferma dei primi cittadini di Commessaggio, Alessandro Sarasini, e di Sabbioneta, Marco Pasquali, un altro amministratore sarebbe pronto a scendere nuovamente in campo. Si tratta del sindaco di Rivarolo Mantovano Massimiliano Galli: una presenza, la sua, non ancora ufficializzata ma che secondo alcune voci ben informate darebbero per certa la sua candidatura o, quantomeno, la sua volontà di ripresentarsi al giudizio dei cittadini.

Una candidatura che, se confermata, aprirebbe le porte ad un possibile terzo mandato del primo cittadino uscente. La lista Vivi Rivarolo, Vivi Cividale starebbe, infatti valutando le mosse future. Un processo, dunque ancora in itinere che nelle prossime settimane potrebbe portare a notizie più certe e, quindi, ad una possibile ricandidatura della civica.

Tutto tace, invece, da parte della minoranza o di altri eventuali gruppi pronti a presentarsi alle urne: il tempo, in ogni caso, non manca e novità potrebbero arrivare nei prossimi mesi anche su questo fronte.