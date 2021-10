Camici bianchi musicisti alle Rems

CASTIGLIONE Camici bianchi di ASST in veste di musicisti alle Rems di Castiglione delle Stiviere. Il 24 ottobre il medico legale Paolo Pisi e l’infettivologo Giorgio Perboni, con il loro gruppo Rochenrol Choolers, si sono esibiti davanti ai pazienti e agli operatori della struttura di Castiglione delle Stiviere. Alcuni dei ragazzi che hanno recitato le loro poesie e letto i loro racconti fra una canzone l’altra.

“Noi siamo fortunati in fondo – ha commentato Paolo Pisi – abbiamo portato un momento di serenità e in cambio abbiamo avuto molto di più, perché le loro storie ci hanno toccato. Ci hanno dato una lezione di vita e l’unico messaggio che ci sentiamo di lasciare è di non arrendersi mai, perché ci si può sempre rialzare, non importa quanto sia stata rovinosa la caduta: una seconda possibilità la meritano tutti”.

Soddisfatto anche il direttore delle Rems Stefano Pellizzardi, che ha proposto l’iniziativa: “Un modo per stare insieme e offrire l’opportunità ai nostri pazienti di esprimersi, grazie alla forza della musica e delle parole”.

Sì, perché lo spettacolo proposto è un reading concerto, che Perboni e Pisi portano in tour insieme al poeta Stefano Prandini: La musica delle parole è il titolo dell’evento, che racconta appunto la nascita musicale e il debutto sul palcoscenico della band.

La musica delle parole non si limita a proporre la lettura di questo racconto, scritto dal medico Paolo Pisi, ma l’accompagna con poesie di Prandini – per altro autore dei testi di diverse canzoni della band – correlate tematicamente o affini musicalmente alle canzoni.