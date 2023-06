Al Falcone esami anche per gli studenti dell’indirizzo grafico

ASOLA Venerdì 23 giugno si è conclusa la seconda prova di Esame di Stato per l’indirizzo professionale grafico presso l’Istituto Giovanni Falcone di Asola. Questo indirizzo, nato cinque anni fa come parte della riforma dei percorsi professionali, che rientra nella rosa degli indirizzi Industria ed Artigianato per il Made in Italy, si prefigge l’obiettivo di offrire ai giovani la possibilità di specializzarsi nel settore grafico e contribuire così alla promozione del patrimonio creativo italiano. I ragazzi delle classi di quinto anno, sezione A e B, dopo aver affrontato la prima prova di italiano comune a tutti gli istituti d’Italia il 21 Giugno, hanno intrapreso la prima parte teorica della prova professionalizzante il 22 Giugno. Sulla base della “Tipologia C” scelta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli studenti si sono trovati a dover sorteggiare una delle tre prove stilate dai commissari interni dell’indirizzo: i professori Stefano Lastrucci, Carmelo Lombardo, Chiara Privitera e Anna Taffurelli, sotto la supervisione del Presidente di commissione, il Prof. Michele Zanoni. I temi scelti dal Miur per questa prova ruotavano attorno alla tutela ambientale e alla sostenibilità, nonché alla sicurezza sul luogo di lavoro. Questi sono argomenti di grande rilevanza nella società odierna e richiedono una particolare attenzione nel settore grafico, in cui il messaggio visivo deve essere anche veicolo di valori positivi e responsabili. I futuri grafici si sono quindi cimentati nella realizzazione di una campagna pubblicitaria, nella creazione di un manifesto/flyer, nel restyling di un logo e nella creazione di un packaging. La prova pratica si è svolta all’interno dei due laboratori grafici dell’istituto e nell’aula fotografica allestita per il corretto svolgimento ed inclusione di tutte le discipline pratiche, offrendo agli studenti l’opportunità di mostrare la propria creatività e le loro competenze sviluppate in questi cinque anni. L’atmosfera all’interno dell’istituto era densa di emozione, con gli studenti che affrontavano un Esame di Maturità unico nel suo genere dopo la riforma dei professionali. L’indirizzo Industria ed Artigianato per il Made in Italy rappresenta una sfida e un’opportunità per i giovani che aspirano a una carriera nel settore grafico, consentendo loro di acquisire competenze specialistiche e di valorizzare la tradizione artigianale italiana. Gli esami per il nuovo indirizzo Industria ed Artigianato per il Made in Italy proseguiranno con la sessione orale secondo il calendario stabilito e termineranno il prossimo 5 Luglio 2023. Gli studenti ad oggi hanno dimostrato grande impegno e dedizione nel prepararsi per questa importante tappa della loro formazione.

Rosalba Le Favi