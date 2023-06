AIIP rinnova le proprie cariche: Giovanni Zorzoni riconfermato Presidente

MILANO Giovanni Zorzoni, Direttore generale di Mynet e Presidente di Mynet Trentino, è stato riconfermato alla guida di AIIP – Associazione Italiana Internet Provider per il biennio 2023-2025. La nomina è stata votata all’unanimità dal neoeletto Consiglio Direttivo, ad esito della partecipata Assemblea Generale tenutasi nel pomeriggio di ieri.

La nuova governance si caratterizza per una forte continuità; oltre a Zorzoni, ad essere riconfermati sono sia il Vicepresidente Giuliano Claudio Peritore (Panservice), sia tutti gli altri Consiglieri uscenti: Antonio Baldassarra (Seeweb), Gabriele Conte (ClioCom), Livio Morina (Airbeam), Marco Fiorentino (Messagenet), Massimo Bartolini (Connesi), Stefano Manuali (Estracom) e Roberto Loro (Dedagroup).

A Loro, già responsabile del Gruppo di Lavoro cloud, è stata inoltre assegnata la seconda Vicepresidenza, con una scelta che conferma la centralità, nelle linee programmatiche di AIIP, dei servizi datacenter e cloud, a fianco dei tradizionali servizi di accesso ad Internet.

Entrano infine in carica come nuovi Consiglieri Thomas Gallo (Lenfiber) e Marco Guglielmi (Axera), per un totale di undici membri, rispetto ai nove della precedente consiliatura. Tale ampliamento, deliberato dall’Assemblea, si iscrive nell’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rappresentatività del Consiglio, anche alla luce delle recenti adesioni.

AIIP, una tra le più antiche e rappresentative associazioni di operatori di telecomunicazioni italiane, conta infatti attualmente circa sessanta operatori di telecomunicazioni, per un fatturato totale di oltre 1.200 milioni di euro, caratterizzati dall’alto livello di investimenti e dall’ampio paniere di servizi forniti in tutta la Penisola: dalla connettività anche in fibra ottica ultrabroadband e wireless a servizi di data center, cloud, software specializzati ed altri servizi legati alla rete.