Calcio dilettanti – Villimpentese in Prima, ora ci siamo!

VILLIMPENTA La Prima Categoria è ormai davvero a un passo per la Villimpentese. Che, dopo la conclusione dei play off, occupa il 14° posto nella graduatoria dei ripescaggi, con undici promozioni già considerate praticamente sicure. Nel frattempo, però, il quadro si è ulteriormente evoluto e gli incastri stanno sorridendo alla società gialloblù. Solo nel mantovano sono infatti già certi i due posti lasciati liberi dallo Sporting Club, in seguito alla fusione con la Castellana, e dal Suzzara, che andrà in Emilia. A questi si aggiunge la decisione dell’Orsa Iseo, retrocessa dalla Promozione, di ripartire direttamente dalla Terza Categoria, oltre alla notizia della fusione tra Scannabuese e Luisiana, due club cremonesi di Promozione. Una serie di movimenti destinati a liberare ulteriori slot e a far scorrere la graduatoria dei ripescaggi. L’ufficialità arriverà soltanto a metà luglio, quando saranno completati tutti gli organici regionali, ma in casa Villimpentese regna l’ottimismo. Il ripescaggio appare sempre più probabile e la società può iniziare a programmare con fiducia la nuova stagione, allestendo una rosa all’altezza di un campionato di Prima Categoria che, salvo sorprese, sembra ormai destinato a diventare realtà.