Alle medie di Asola un ciclo di incontri su sostenibilità e mondo futuro

ASOLA – Nel corso delle ultime settimane la classe seconda C della scuola media di Asola è stata protagonista di un ciclo di incontri incentrati su ecosostenibilità, ambiente, ambientalismo e buone pratiche. Al ciclo di incontri, organizzati dallo storico e divulgatore casaloldese Gian Agazzi, è stato infatti dato il nome di “Il mondo che vorrei”: un modo per far venire a galla gli obiettivi dei ragazzi, sin dalla giovane età, su quello che vorrebbero potesse essere il mondo del futuro. Diversi i relatori che hanno preso parte agli incontri: per primo l’ingegner Paolo Magri, direttore tecnico del consorzio di bonifica Garda Chiese, successivamente il titolare del calzificio Fap di Casaloldo, Mirko Arisi, successivamente la sindaca di Casaloldo Emma Raschi insieme all’assessore del Comune di Casalromano Annalisa Bettegazzi e infine, la settimana scorsa, ha chiuso il ciclo il celebre alpinista, divulgatore e ambientalista Fausto De Stefani.