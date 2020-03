Scontro tra ambulanza con paziente a bordo e furgone di medicinali

SERRAVALLE A PO Scontro fra un furgone che trasportava medicinali e un’ambulanza con a bordo un paziente anziano alle 10.20 di oggi mercoledì 25 marzo a Torriana di Serravalle a Po lungo l’Ostigliese. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente sembra che l’autista del furgone, che viaggiava in direzione di Mantova, stesse per svoltare sulla propria sinistra per parchegiare davanti a una farmacia per consegnare dei medicinali, e non si sarebbe accorto che dietro di lui stava sopraggiuggendo in sorpasso un’ambulanza del Soccorso Azzurro che trasportava un paziente ultraottantenne. In seguito all’impatto il furgone finiva fuori strada sulla propria destra coricandosi su un fianco, mentre l’ambulanza sbandava a sinistra abbattendo la recinzione di una casa e danneggiando anche le tubature del gas. Tre le persone ferite, compreso il paziente trasportato; nessuna risulta sia in gravi condizioni. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Da accertare se l’ambulanza stesse procedendo in sirena.