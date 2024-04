Calcio Serie C – Mantova, la prossima settimana vertice Piccoli-Botturi-Possanzini

MANTOVA Subito al lavoro per la B. Così hanno detto all’unisono il presidente Filippo Piccoli, il dt Christian Botturi e l’allenatore Davide Possanzini dopo la conquista matematica della Serie B da parte del Mantova. Ciò ovviamente presuppone una conferma sia di Botturi che di Possanzini (peraltro già legati da un contratto col Mantova) per l’anno prossimo. Ma almeno un incontro tra le parti è ugualmente previsto, non solo per sancire la permanenza dei due in viale Te, ma soprattutto per definire il budget e di conseguenza gli obiettivi della prossima stagione. Un primo vertice è atteso per la settimana prossima, e chissà che non sia l’occasione per togliere definitivamente dal mercato Possanzini. Sulle tracce del mister, oltre a Fiorentina e Monza, si è rimesso il Sassuolo (che l’ha già avuto come viceallenatore ai tempi di De Zerbi). Sembra aver perso consistenza la pista Napoli, ma con De Laurentiis non si sa mai. Possanzini, da parte sua, ha giurato fedeltà al Mantova, ma un comunicato ufficiale della società per porre fine alle voci non guasterebbe.

Nel frattempo, dopo la parentesi di Meda, Botturi richiama la squadra alla massima attenzione. «C’è un campionato da concludere e da onorare al meglio – ammonisce il dt – . Ci siamo goduti la sbornia e i fuochi pirotecnici, ora è tempo di riprendere e tenere alta la concentrazione. Domenica ci aspetta una partita importante, contro un avversario (il Vicenza) di grandissimo valore. Non vediamo l’ora di riabbracciare il nostro Martelli e di regalare ai tifosi una prestazione delle nostre. Vogliamo tornare a vincere per goderci appieno la premiazione che la Lega Pro ci riserverà a fine partita». Sarà un’altra emozione.