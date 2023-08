Ambiente e ricordando Chiarini: la discesa del Grande Fiume

VIADANA – Tutto pronto per la tredicesima edizione della Discesa del Po, manifestazione in agenda sabato 9 e domenica 10 settembre (in caso di maltempo l’evento si terrà domenica 17) ideata per ricordare la figura del prof. Umberto Chiarini, storico attivista e ambientalista casalasco, e promossa in difesa del fiume e delle terre di golena.

Di anno in anno sono aumentati enti coinvolti, associazioni, gruppi e comitati aderenti. Un territorio che, tra le province di Parma, Cremona, Mantova e Reggio Emilia si radunerà simbolicamente – navigando, pagaiando, pedalando e camminando lungo i suoi argini – in una due giorni incentrata, come consuetudine, sulla tutela ambientale del fiume, da sempre punto focale dell’attività di sensibilizzazione sul tema portata avanti dall’associazione Persona-Ambiente, realtà presieduta da Damiano Chiarini.

Sarà possibile partecipare a nuoto, in bici, in canoa o a piedi. Diversi i punti di ritrovo e gli orari di partenza della Discesa del Po 2023: sabato 9 da Isola Pescaroli a Casalmaggiore e domenica 10 da Casalmaggiore a Viadana. Sulla pagina Facebook dell’evento tutti i dettagli, i riferimenti per partecipare e le indicazioni per ciclisti, canoisti, nuotatori. A garantire la sicurezza il gommone Cri Rescue Team e altre imbarcazioni individuate dai promotori, mentre sarà presente un’ambulanza a terra per l’assistenza a ciclisti e camminatori.

Sabato 9 alle 18 presso la società polisportiva “Amici del Po” di Casalmaggiore “Il Filo e il Fiume”: il fotografo Paolo Simonazzi dialogherà con il geografo Davide Papotti e lo scrittore Davide Bregola. Il giorno seguente, alle 12.30 l’arrivo a Viadana al Gruppo Canoe per un pranzo in riva al fiume. Oltre all’intrattenimento musicale con la “Ciuma Dixie Swing Band”, pensieri e riflessioni sull’ambiente. A seguire il riconoscimento all’ “Uomo del Po”, ovvero a chi, nel corso dell’anno, si è maggiormente distinto per l’impegno, la salvaguardia e la promozione dell’ambiente fluviale; il termine della manifestazione alle 15 circa. Per ulteriori informazioni è possibile telefonale al numero 346-3790801 o inviare una email a persona.ambiente@libero.it.