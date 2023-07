Calcio Eccellenza femminile – Bittante: “Il Casalmartino farà bene”. Arriva pure Zanotti

RONCOFERRARO Dopo la salvezza conseguita lo scorso anno in Eccellenza, seppur con qualche patema, visti i problemi di organico, il Casalmartino rilancia e inizia a costruire per puntare, a medio termine, al salto in Serie C. Oggi le ragazze si ritroveranno agli ordini del nuovo mister, Luca Bittante: «Ho scelto di venire qui per il progetto – spiega – l’ho trovato bello ed accattivante. Qui si respira aria di calcio e sinceramente è da anni che non percepivo questa sensazione. C’è tanta voglia di fare bene senza fare passi più lunghi della gamba: mettersi in discussione è sempre una bella cosa. Quando abbiamo parlato, l’idea comune era quella di avere una rosa con almeno 20 ragazze per non avere i problemi dello scorso anno. Mi auguro che sia una buona annata – ha dichiarato -: adesso è difficile fare previsioni. Sono sicuro che ci sarà il massimo impegno da parte di tutti, poi i risultati li darà il campo. Oggi ci sarà la primo vero contatto con questa realtà per me e le ragazze, poi lavoreremo “in casa” per trasmettere al gruppo il tipo di calcio che vorrei fare; sarà tutto da costruire, con motivazioni nuove». «Serve fiducia nel gruppo da parte di tutti, se si vuole fare qualcosa di importante di importante. Questa maglia deve diventare una seconda pelle. L’entusiasmo sarà fondamentale, dobbiamo far parlare di noi, entrando in punta di piedi e mostrando le nostre qualità. E’ questo il meccanismo per avvicinare le persone». «Le ragazze assorbono tanto, sono molto attente: mi auguro di poter trasmettere cose semplici, ma concrete». L’ultimo arrivo in ordine di tempo è Alice Zanotti.