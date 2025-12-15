Ambulanza fuori strada a Rodigo: conducente colto da malore

RODIGO – Un’ambulanza è finita fuori strada nelle prime ore di questa mattina, 15 dicembre, poco prima delle 7 lungo strada Settefrati nel comune di Rodigo. L’incidente ha visto coinvolto il mezzo di soccorso condotto da un 48enne che avrebbe accusato un improvviso malessere mentre era alla guida. illesa invece la collega 57enne. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza del Soccorso Azzurro, i Vigili del Fuoco di Mantova e i Carabinieri del Radiomobile di Viadana, che hanno effettuato i rilievi del caso e garantito la sicurezza dell’area. Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Mantova per accertamenti, le sue condizioni sono state giudicate non preoccupanti.