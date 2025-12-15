Raddoppio ferroviario Piadena–Mantova: cantieri attivi tra stazioni, cavalcavia e viadotti

MANTOVA/BOZZOLO – Procedono i lavori per il raddoppio ferroviario della linea Piadena–Mantova, opera commissionata da Rete Ferroviaria Italiana al Raggruppamento di imprese Pizzarotti, Saipem, Icm e Salcef, con direzione lavori e coordinamento della sicurezza affidati a Italferr, società del Gruppo FS Italiane. I cantieri sono attivi su più fronti: a Bozzolo sono iniziate le operazioni di disboscamento e pulizia delle aree a nord del binario 3 della stazione, propedeutiche alla bonifica bellica, alla rimozione del binario e alla successiva realizzazione delle opere di sostegno; il nuovo assetto della stazione consentirà l’adeguamento dei marciapiedi e l’inserimento di un sottopasso con scale e ascensori per migliorare l’accessibilità. Nei pressi della stazione di Mantova sono in corso gli scavi per le fondazioni del fabbricato tecnologico che ospiterà gli impianti di controllo e alimentazione della linea. A Marcaria è stata completata la struttura del cavalcaferrovia sulla SP 67 con il varo dell’impalcato metallico e delle travi in cemento armato precompresso, mentre restano da realizzare solette, finiture e la viabilità di collegamento, inclusa la rotatoria tra la statale 10 e le rampe sulla provinciale. Proseguono inoltre le fondazioni profonde del viadotto sul fiume Oglio e sono iniziati i vari delle travi in cemento armato precompresso del cavalcavia tra SP 64 e SS 10 a Bozzolo; analoghi interventi interesseranno il cavalcavia di Ospitaletto, mentre per quelli di Castellucchio e Grazie l’avvio dei lavori è previsto nelle prime settimane del nuovo anno.