Ancora nessuna traccia di Volodymyr Kachmar

SUSTINENTE Resta ancora avvolta dal mistero la sorte di Volodymyr Kachmar, il 47enne di origini ucraine scomparso sabato mattina dalla sua abitazione di Sustinente: nella giornata di ieri sono proseguite, palmo a palmo, le ricerche dell’uomo ma non è stato trovato nulla che potesse chiarire la sua sorte o dare agli inquirenti qualche elemento per poterlo individuare.

Le ricerche si sono concentrate soprattutto lungo l’asta del Po e nella zona golenale, e hanno visto impegnati i carabinieri, con l’arrivo anche di un elicottero, i vigili del fuoco e la protezione civile ma di Volodymyr Kachmar nessuna traccia. Resta il fatto che l’uomo si è allontanato dalla sua abitazione a piedi, dopo avere lasciato in casa portafogli, documenti e cellulare, al mattino – e quindi in piena luce – e per di più camminando con una evidente zoppia (causata da un recente infortunio da cui si stava ristabilendo) e quindi risulta quasi incomprensibile che nessuno possa averlo notato. Purtroppo gli elementi in possesso dei carabinieri sono veramente pochi e la stessa famiglia – moglie e figlio – del 47enne poco ha potuto fornire in quanto Volodymyr Kachmar non avrebbe mai manifestato, nei giorni precedenti, atteggiamenti o comportamenti che lasciassero pensare, anche solo lontanamente, a una sua fuga. Le ricerche poseguiranno nella giornata odierna: la foto che abbiamo allegato all’articolo è un invito, a chiunque lo individuasse, a contattare subito i carabinieri. (nico)