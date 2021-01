Castiglione delle Stiviere, è stata prorogata fino al 25 febbraio la mostra ‘Patagonia’ di Lorenzo Mattotti al centro culturale Mutty

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E’ stata prorogata nuovamente fino al 25 febbraio negli spazi del centro culturale “Mutty” di viale Maifreni 54, la mostra di Lorenzo Mattotti sulla Patagonia: un viaggio suggestivo e coinvolgente, attraverso gli occhi dell’artista, in uno dei luoghi più estremi della Terra. La mostra, curata da Melania Gazzotti, è legata a un libro edito da Lazy Dog Press. L’illustratore italiano più noto al mondo è arrivato nel comune morenico con una mostra completamente inedita e un libro da collezionare. Lorenzo Mattotti attraversa la Patagonia nel corso di un lungo viaggio, accompagnato dall’amico e scrittore argentino Jorge Zentner. Partendo da Buenos Aires in macchina i due scendono per un mese lentamente a sud per arrivare fino alla Terra del Fuoco. Non è la prima volta che Mattotti sente il bisogno di realizzare un diario illustrato di viaggio, lo aveva già fatto nel 2014, raccogliendo una serie di disegni che documentavano la sua scoperta del Vietnam in un prezioso travel book, poi pubblicato da Louis Vuitton. la mostra si potrà visitare con ingresso gratuito dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle 17. Prenotazioni delle visite al numero telefonico 0376-639921 o all’indirizzo email: info@mutty.it.

Paolo Zordan