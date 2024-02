Tenta la fuga a piedi durante il controllo dei carabinieri: arrestato. Aveva 100 grammi di hashish

CASALOLDO È resistito pochi attimi. Poi, quando il controllo dei carabinieri della stazione di Castel Goffredo è iniziato, è sgusciato via dall’auto, cercando di darsi alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce. La fuga però è durata poco. Il “fuggitivo”, se così si può definire, era un ragazzo di 20 anni residente in zona: addosso i militari gli hanno trovato un panetto da 100 grammi di hashish. Una quantità ritenuta eccessiva per essere considerata sostanza stupefacente per uso personale, e di conseguenza nei confronti del ragazzo è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L’operazione risale alla giornata di domenica, quando i carabinieri di Castel Goffredo, durante alcuni controlli contro lo spaccio, hanno fermato un’auto a bordo della quale si trovavano alcuni giovani tutti residenti nell’Alto Mantovano. I militari hanno poi perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato alcuni appunti e documentazione riguardante i suoi clienti e i suoi traffici. Il giovane tratto in arresto è quindi stato condotto presso la casa circondariale di via Poma a Mantova in attesa di giudizio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, che ha poi convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, così come richiesto dalla locale Procura della Repubblica.