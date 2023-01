Approvato a Roverbella il bilancio: “Servizi e vantaggi per tutti”

ROVERBELLA – Approvato dal consiglio comunale di Roverbella, in occasione della seduta svoltasi nei giorni scorsi, il bilancio di previsione per l’anno 2023. «Anche quest’anno – precisa l’assessore al bilancio, Nicolò Andrione – ci siamo posti come obiettivo politico l’approvazione entro il 31/12. Questo sforzo, infatti, ci consentirà di meglio pianificare la nostra azione amministrativa e di godere di una serie di premialità che si tradurranno in servizi, opportunità e vantaggi per tutta la cittadinanza, e per questo importante lavoro, voglio rendere merito a tutti nostri responsabili ed in particolare alla responsabile dell’area finanziaria che è riuscita come sempre a fare un’ottima sintesi».

Il bilancio 2023 – prosegue l’esponente della giunta – racchiude in modo chiaro la strategia che l’amministrazione ha impiegato a partire dal 2019, come favorire politiche di bilancio utili ad accrescere le risorse finanziarie impiegabili, aumentare il volume degli investimenti sfruttando i contributi pubblici disponibili, migliorare la manutenzione, il decoro urbano, promuovere la rigenerazione urbana ed aumentare la qualità dei servizi. Entrando nel dettaglio dei numeri previsti per l’annualità 2023 si prevede un volume complessivo di risorse di circa 13milioni 320mila euro.

Per quel che concerne il capitolo “Entrate di Natura tributaria, perequativa e contributiva”, che comprende tra gli altri numeri le entrate derivanti da Imu, addizionale Irpef e fondo di solidarietà comunale, la proposta del Comune è di «confermare, come per gli anni precedenti, le aliquote e le detrazioni attualmente vigenti. Il gettito stimato prodotto dai versamenti effettuati dai nostri contribuenti in autoliquidazione sarà di poco meno di 2milioni di euro e rappresenterà l’entrata corrente più importante del bilancio comunale», conclude l’assessore.