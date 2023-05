Basket Serie A2 – Tutti con la Staff, match da brividi all’Arena contro la Stella Azzurra Roma

Mantova Grana Padano Arena, ore 18. Una grande fetta della salvezza della Staff passa dall’impegno di oggi pomeriggio contro la Stella Azzura: l’imperativo è vendicare la sconfitta dell’andata e dare continuità alla vittoria esterna di sabato scorso sul campo di Monferrato.

Rotazioni al completo per coach Nicolas Zanco, che vuole il massimo dai suoi ragazzi e chiama a raccolta il pubblico. «La vittoria con Monferrato è stata molto utile per conquistare punti importanti e ritrovare morale dopo la sconfitta all’overtime con Rieti – dichiara il coach biancorosso – il destino della salvezza è ancora nelle nostre mani. Quella con la Stella Azzurra Roma è una partita che vale tanto per entrambe le squadre. I capitolini sono una squadra di grande intensità, cercheranno di aggredire tatticamente Sherrill sin dall’inizio della gara. Dobbiamo cercarci ancora di più in attacco, servirà una prestazione corale per vincere. Il pubblico darà un apporto fondamentale. Speriamo che sia il sesto uomo e che ci accompagni in 40 minuti decisivi per la nostra stagione».

Una Stella Azzurra imbottita di ex biancorossi (Jacopo Giachetti, Matteo Ferrara e Roberto Rullo) vorrà certamente fare il bis dopo il successo nella gara d’andata. «La trasferta di Mantova è una partita importantissima in chiave salvezza – afferma coach Luca Bechi – dato che sia noi che gli avversari ci presentiamo sul campo con lo stesso record nella classifica del girone. Dobbiamo giocare una partita attenta e concentrata. Gli Stings sono ricchi di talento con tanti punti nelle mani: lo testimonia la loro ultima gara, in cui sono usciti vittoriosi in quel di Casale, dove hanno segnato più di 100 punti. Il controllo del ritmo quindi sarà fondamentale e contestualmente la lotta a rimbalzo deciderà la contesa».

Ci sarà bisogna del massimo sostegno del pubblico e la società biancorossa ha stabilito che l’ingresso alla Grana Padano Arena per tribune e curva sarà a offerta libera. Dato che la biglietteria resterà chiusa, non sarà possibile prenotare il proprio posto in anticipo (la società riserverà comunque i posti degli abbonati). Si potrà accedere al palazzetto dalle ore 16.45.

Leonardo Piva

Grana Padano Arena, ore 18

Staff Mantova 7 Iannuzzi C, 28 Ross AG, 16 Cortese AP,

8 Veronesi G, 73 Sherrill PM.

Panchina: 0 Brusini, 3 Criconia, 14 Janelidze, 27 Vukobrat, 31 Calzavara. All.: Nicolas Zanco.

Stella Azzurra 45 Givens C,

25 Ferrara AG, 5 Nikolic AP,

0 Innocenti G, 1 Wilson PM.

Panchina: 6 Giachetti, 7 Chiumenti, 9 Pugliatti, 10 Visentin, 11 Rullo, 15 Rapini, 40 Salvioni. All.: Luca Bechi.