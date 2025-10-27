Appuntamento con l’autore a Porto: il 31 ottobre fari puntati sui libri di Lamberti

PORTO – roseguono a Porto Mantovano gl’incontri con l’autore; anche in questa occasione i riflettori saranno puntati sulle nuove produzioni letterarie del noto scrittore locale Angelo Lamberti.

Venerdì 31 ottobre alle 18 nella sala civica di Bancole si terrà il secondo momento dedicato alle sillogi dal titolo: “L’ordine naturale delle cose” e “E Gesù di Nazzaret dice”.

Con l’autore, poeta e drammaturgo portuense dialogheranno lo scrittore e poeta Andrea Iori, il giornalista Vincenzo Dalai e il promotore di queste iniziativa di natura culturale Andrea Licon.

Visto il successo ottenuto nell’incontro proposto nel mese di giugno, dove l’attenzione è stata rivolta alla sillogi dal titolo: “Spazio intermedio” si è puntato ad un bis che prenderà in considerazione altra produzione di Angelo Lamberti.

Nell’appuntamento estivo, svoltosi nel plateatico della libreria “Leggi e sogna” e del “Sily Caffè” hanno presenziato il sindaco, Maria Paola Salvarani, e il primi cittadini che l’hanno c preceduta ovvero Maurizio Salvarani e Massimo Salvarani.

Le due raccolte di poesie proposte in questa occasione sono il frutto di un personale lavoro di ricerca che partendo da: “il già scritto” attualizza i testi in una rinnovata forma e bellezza. Una sfida continua che spinge la sua curiosità intellettuale a scavare sempre più nel profondo dell’animo.

Vincenzo Dalai oltre a confrontarsi con il poeta e drammaturgo interpreta alcuni passi delle poesie inserite nelle due raccolte.

Tutta la cittadinanza, e nonsolo i residenti a Porto, sono invitati a partecipare.