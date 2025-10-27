A Ceresara corsi di italiano per stranieri e fotografia per ragazzi

CERESARA – Il Comune di Ceresara è molto attivo sul sociale, come dimostrano due recenti iniziative. La prima è un corso gratuito di italiano per adulti stranieri, in collaborazione con il Centro provinciale istruzione adulti di Mantova. Il corso consentirà ai partecipanti di raggiungere il livello A2 nella lingua italiana, fondamentale per comprendere frasi in contesti quotidiani e per ottenere il permesso di soggiorno a lunga durata. Erano moltissimi gli interessati presenti alla presentazione del corso, e di questi solo una parte ha potuto prendere parte al corso, che è iniziato giovedì 23 ottobre e che proseguirà fino a gennaio. Le lezioni come l’esame finale saranno a Ceresara, per agevolare coloro che hanno difficoltà a spostarsi. «Per un paese piccolo come il nostro, fa piacere riscontrare la volontà di tanti di integrarsi – commenta il consigliere comunale Silvia Vaccari – Vista l’affluenza, ne attiveremo altri». La seconda iniziativa rientra nel bando Ben-Essere in Comune. Questo, vinto lo scorso anno, prevedeva la realizzazione di attività gratuite per ragazzi dai 7 ai 14 anni. Il Comune ha deciso di puntare sulla valorizzazione del territorio, attraverso un corso fotografico tenuto dal professionista Lorenzo Campagnari. La prima parte del corso ha visto i partecipanti imparare i rudimenti della fotografia e realizzare una mostra con i loro scatti. Il Comune ha attivato anche una seconda parte, in cui i ragazzi hanno realizzato un libro fotografico, facendo conoscere i luoghi del territorio con uno sguardo diverso. Il volume, intitolato “Un paese nuovo” e pubblicato dalla casa editrice Gilgamesh (copertina in foto), è stato stampato in 100 copie e presentato la scorsa settimana.