Arrestati tre uomini per estorsione ai danni di un albergatore di Bagnolo San Vito

BAGNOLO SAN VITO – Dal 26 ottobre tre cittadini rumeni, ospiti di un hotel di Bagnolo San Vito, avevano mostrato interesse per l’acquisto della struttura, arrivando però a minacciare il titolare quando quest’ultimo aveva deciso di non vendere. Dopo aver già ottenuto 9.000 euro e due smartphone, il terzetto avrebbe preteso altri 15.000 euro per rinunciare alla trattativa. L’albergatore, spaventato, si è rivolto ai Carabinieri, che hanno organizzato un appostamento. Durante l’incontro per la consegna del denaro, i militari sono intervenuti e hanno bloccato i tre uomini, trovandoli in possesso dei 15.000 euro appena ricevuti. I tre – due 37enni e un 43enne residenti tra Padova, Bologna e Modena – sono stati arrestati in flagranza per estorsione aggravata e continuata e portati al carcere di Mantova. La somma è stata restituita all’albergatore.