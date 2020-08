Calciomercato dilettanti – Colpaccio Suzzara: arriva Serenghi

MANTOVA Colpo ad effetto del Suzzara, che si aggiudica la quota 2002 del Mantova Serenghi: il diesse Piccinini ha strappato il giocatore a squadre di categoria superiore. Il San Lazzaro cerca sempre un difensore: i nomi buoni sono sempre quelli di Esposito, Beschi, Giovannini, Varana e Girelli. Intanto Cabroni lascia i biancazzurri e si accasa al Fabbrico, mentre l’estremo difensore Rufo trova l’accordo col Carpenedolo, sempre in piedi la trattativa col Dro per Terragin, ancora libero Zerrillo. Il Gonzaga spera di chiudere al più presto la trattativa con la Governolese per l’attaccante Giarruffo. Intanto i Pirati hanno ceduto Curcio al Curtatone. L’attaccante Paolozzi è sempre nel mirino del Sermide (che contende Formigoni alla Casteldariese) e il difensore Nicolò Barbieri del Quistello, anche se il team della Bassa sta facendo il possibile per trattenerlo. Due attaccanti per lo Junior Cerlongo matricola in Terza, Chindamo inattivo nell’ultima stagione, ex Lunetta e Robur Marmirolo, Marco Franzoni ex Medolese. Non andranno alla neonata compagine Berti e Tia.

Il centrocampista ex Castiglione Simone Barezzani (‘99) approda al Cazzago. Anche la Voluntas Montichiari fa spesa in terra mantovana, dallo Sporting Club giunge il difensore Giacomo Cappai , un altro difensore proviene dall’Asola. Mauro Treccani, in attacco arriva l’ex Governolese Simone Ghezzi, dal Castiglione prelevato il baby Klevisar Rroku e dalla Castellana Brigoni .