Rubano gasolio dai camion in ditta, denunciati due moldavi

POGGIO RUSCO Lo scorso 10 febbraio i Carabinieri della Stazione di Poggio Rusco erano intervenuti, per l’ennesima volta, per effettuare un sopralluogo presso il cortile della ditta “Bellodi & Gavioli” del luogo, in quanto ignoti avevano rubato il gasolio presente sugli automezzi pesanti parcheggiati.

Le indagini poste in essere dai Carabinieri hanno permesso di individuare due soggetti quali autori del furto, in ipotesi accusatoria. Sono un 27nne ed un 30nne entrambi moldavi e residenti nella provincia di Modena.

Gli stessi sarebbero i responsabili di analoghi furti di gasolio avvenuto nei giorni precedenti, sempre in danno alla citata ditta.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.