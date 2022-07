Arriva un nuovo medico a Marmirolo, e con lui il progetto di un polo sanitario

MARMIROLO – Un nuovo medico di famiglia si aggiunge a quelli già presenti sul territorio comunale di Marmirolo.

Si tratta del dott. Nicola Ganda, il quale andrà a usufruire degli ambulatori situati al piano terra di piazza Allende, 1.

L’ingresso del dott. Ganda ha fatto sì che nelle scorse settimane la giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Galeotti redigesse e andasse ad approvare un nuovo schema di convenzione tra il Comune e i medici di medicina generale per l’utilizzo dei locali di proprietà dell’Ente locale situati, appunto, in piazza Allende a Marmirolo. Il dott. Ganda aveva infatti espresso la volontà di aderire alla convenzione per poter utilizzare i locali, attualmente occupati da tre medici (il dott. Gianni Gandellini, la dott.ssa Manuela Saccardi e la pediatra dott.ssa Gabriella Diazzi), resisi disponibili a condividere gli spazi con il dott. Ganda.

L’amministrazione comunale, allo scopo di ampliare l’offerta sanitaria a favore della cittadinanza, ha accolto favorevolmente la possibilità di avere sul proprio territorio un giovane medico di famiglia, «C’è soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale – afferma il sindaco Paolo Galeotti – per l’arrivo del dott. Ganda a Marmirolo, un giovane medico che ha già avuto modo di conoscere in passato il territorio marmirolese”.

L’amministrazione comunale, inoltre, sta lavorando affinché si creino le condizioni per accogliere la totalità dei medici di Marmirolo in un unico polo, poiché attualmente non tutti hanno sede in piazza Allende. «È in fase di definizione un nuovo progetto – conclude il sindaco – già candidato e che sarà sostenuto sulla linea del PNRR che prevede un intervento significativo su un immobile di proprietà comunale e che permetterà di creare un centro in cui potranno trovare sede tutti gli ambulatori medic».