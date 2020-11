Asola, addio consorzio: il Comune rinnova il mercato contadino

ASOLA Con la nomina della commissione giudicatrice, il Comune ha dato il via all’iter per l’individuazione del soggetto gestore del mercato contadino che si svolge ogni mercoledì mattina in piazza XX Settembre.

Il mercato contadino di Asola è nato nel 2008 ed è stato sempre affidato in gestione diretta al Consorzio Agrituristico Mantovano, che in quegli anni era l’unico ente che si era proposto per organizzare l’allestimento. Adesso è scaduta la convenzione con il Consorzio Agrituristico e si è alla ricerca del nuovo gestore. Per ragioni tecnico-organizzative e per motivi di economicità, infatti, il Comune potrà affidare la gestione del mercato ad organismi di comprovata capacità e consolidata esperienza nel settore agricolo, mediante lo svolgimento di un’apposita procedura ad evidenza pubblica.

La commissione giudicatrice sarà composta dalla presidente Marina Ceresa e dai componenti Barbara Broccaioli ed Erminio Minuti, ex sindaco di Acquanegra. Al nuovo gestore è richiesta anche l’organizzazione di iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione, legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale asolano. Al soggetto selezionato verrà assegnata in gestione l’area del centro storico di Piazza XX Settembre, con una superficie complessiva di circa 800 metri quadri.

Paolo Zordan