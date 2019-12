Pallavolo serie C femminile – Coach Pinzi: “Davis alla ricerca del proprio gioco”

Stradella La Davis Stradella ha concluso la seconda parte del 2019, imponendosi sabato 3-1 a Capergnanica sullo Zoogreen. Dopo le prime nove partite disputate nel girone D della C, sono 21 i punti conquistati, gli stessi della Gardonese, che sabato 11 gennaio, alla ripresa delle ostilità, sarà ospite proprio delle virgiliane.

«Il primo scorcio del torneo? Direi bene ma non benissimo – afferma il tecnico Enrico Pinzi – Siamo alla ricerca del nostro gioco. Come punti in classifica si poteva fare di più; la nostra peggior partita è stata quella con Cassano d’Adda e si poteva far meglio contro Torbole Casaglia. Al di là di queste considerazioni, la forza della mia squadra è il collettivo. Non c’è ancora un vero e proprio sestetto e un plauso va a quelle ragazze che inserite nel corso della partita danno il loro pieno contributo. La Gardonese è squadra ostica e fastidiosa soprattutto nel gioco». Venerdì 3 gennaio test a Porto con l’Euromontaggi, seguiranno quelli con Ariolas Moglia e Stadium Mirandola.