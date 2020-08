Asola, ancora gravi le condizioni del 30enne rimasto ferito nell’incidente di sabato

ASOLA Restano ancora gravissime ma stazionarie le condizioni del giovane di nazionalità albanese che sabato sera è rimasto coinvolto i un terribile incidente avvenuto ad Asola.

E.B., 30 anni, risulta quindi ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cremona, dove è giunto sabato sera in elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Asola, giunti sul luogo dell’incidente, il giovane, mentre era a bordo del proprio scooter in via Roma (direzione via Mantova), per motivi ancora in corso di accertamento è andato a schiantarsi contro una grossa Ford Kuga che era parcheggiata a bordo strada. A seguito dell’impatto il giovane è finito al suolo. Subito è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei carabinieri di Asola e del 118 che ha fatto convergere in zona anche l’elisoccorso. Il giovane infatti a seguito dell’impatto perdeva sangue dall’orecchio, segno di un possibile danno a livello del capo. Il giovane è stato quindi caricato il elisoccorso e poi portato all’ospedale di Cremona in condizioni decisamente serie. La prognosi è riservata.

Resta ancora da capire quale sia stata la causa dell’incidente, cosa abbia fatto perdere al giovane il controllo del proprio ciclomotore. Oltre allo scooter del 30enne e alla Ford non sono rimasti coinvolti altri veicoli.