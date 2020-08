Anche il vescovo Busca ha ricordato fratel Ettore Boschini

MALAVICINA (Roverbella)Anche il vescovo di Mantova, monsignor Marco Busca, ha presenziato giovedì sera a Malavicina di Roverbella alla cerimonia di commemorazione della scomparsa di Fratel Ettore Boschini.

Come accade ormai da sedici anni il momento di spiritualità e di riflessione ha riservato non poche emozioni alla persone che hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa che si è svolta nell’area verde adiacente alla parrocchia e all’ombra del campanile malavicinese per consentire al maggior numero fedeli. Il rito è stato officiato ovviamente da monsignor Busca che era affiancato anche da altri prelati, a testimonianza anche di come tale ricorrenza, anno dopo anno, sia molto sentita sia dalla diocesi virgiliana così come dai fedeli che, in questo giorno, trovano occasione per ricordare una figura di religioso così importante e significativa.

L’iniziativa è stata ottimamente predisposta, tenendo in debita considerazione la necessità di rispettare le norme esistenti in materia, dai famigliari del frate camilliano, vedi la sorella e la nipote, Chiara Marazzoli, e persone che l’hanno conosciuto e con lui hanno lavorato per la realizzazione dei vari progetti ideati.

La Santa Messa è stata allietata anche dai musiche eseguite dai campanari di Malavicina e dai brani interpretati dalla Corale “Gioachino Rossini”.

Paolo Biondo