Casalromano scuola e palestra per l’adeguamento sismico

CASALROMANO A Casalromano la programmazione triennale delle opere pubbliche 2021-2023 metterà in atto le procedure secondo l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) 20 marzo 2003, n. 3274 che ha introdotto l’obbligo di procedere a verifica sismica, sia degli edifici di interesse strategico che delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali rilevanti, come ad esempio le scuole o gli ospedali. In una recente delibera, la Giunta Comunale, ha approvato il progetto di fattibilità per l’adeguamento sismico, efficientamento energetico e massa in sicurezza della palestra scolastica e polifunzionale. La soluzione ottimale per raggiungere buoni risultati di efficienza è intervenire con un mix di interventi sulla base di una diagnosi energetica – spiega il sindaco Roberto Bandera -. Intervenire sull’edificio consente di trasformarlo in un edificio ad energia quasi zero nZEB, che consuma pochissimo e produce da fonti rinnovabili l’energia che consuma. Ciò è occasione per rinnovare l’istituto scolastico e polifunzionale oltre la dimensione energetica, creando spazi adatti alle più recenti evoluzioni della didattica e costituendo un tassello importante dell’educazione dei ragazzi alla sostenibilità”. L’Amministrazione comunale ha affidato l’incarico per la progettazione definitiva e ha intenzione di realizzare l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza della palestra ad uso scolastico e polifunzionale. L’importo dell’opera per la realizzazione dell’adeguamento sismico e dell’efficientamento energetico di tutto il complesso è di circa € 1.500.000,00. L’opera, consente il soddisfacimento di parametri ed indicazioni ambientali ed economiche quali il rispetto della norma sul consumo del suolo, la fattibilità degli stralci durante il periodo estivo, la salvaguardia del patrimonio esistente ed il risparmio energetico. L’importo, quindi, del primo stralcio per la realizzazione dell’adeguamento sismico, dell’efficientamento energetico e messa in sicurezza della palestra scolastica e polifunzionale è € 950.000,00 in previsione per l’anno 2021, di cui sono già stati spesi € 72.000 per la progettazione definitiva.

Rosalba Le Fav