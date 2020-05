Asola, Festa della Repubblica con i 18enni

ASOLA L’Amministrazione comunale di Asola incontrerà i diciottenni durante i festeggiamenti della Festa della Repubblica martedì 2 giugno alle ore 10.00. Quest’anno la consegna della Costituzione avverrà in Museo rispettando le attuali norme dovute all’emergenza sanitaria e sarà preceduta da un momento musicale a cura di Stefano Azzini.

Per l’occasione sarà esposto un documento dell’archivio storico comunale del 2 giugno del 1958 dedicato alla celebrazione del decennale dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale.

Un gesto, quello della consegna, che il Comune porta avanti da molti anni. Un momento riservato ai nuovi partecipanti alla res pubblica affinché possano ritrovare in questo testo quei principi di democrazia e libertà che i padri costituenti ci hanno lasciato in eredità. Un monito per continuare a coltivare la speranza, l’aspirazione, l’anelito ad un domani migliore, ad una società sempre più giusta, perché queste erano le speranze di chi ci ha preceduto. Ai giovani diciottenni il compito di proseguire nella grande avventura di lottare per una vera democrazia, di costruire una società civile sempre più operosa, pacifica, solidale. Un’autentica democrazia è quella che garantisce la partecipazione con pari dignità e pari opportunità di tutti i cittadini alla vita politica e permette perciò che accanto alle vecchie generazioni emergano le nuove.