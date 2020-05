Calcio Terza Cat. – Agosta: “La Rapid Jr può solo migliorare”

BOZZOLO C’è voglia di ripartire in casa Rapid Junior, ma prima di impostare il lavoro per il futuro, si attendono indicazioni e regole sulla prossima stagione. La squadra guidata da Mattia Agosta viene da un campionato con luci e ombre nel girone cremonese. «Io penso di restare – esordisce il giovane tecnico – mi piacerebbe proseguire il lavoro iniziato quest’anno. La squadra era partita bene e aveva raggiunto le prime posizioni, poi abbiamo avuto qualche defezioni, soprattutto in difesa, e sono iniziati i problemi. Non va però dimenticato che il gruppo è giovane e ha ampi margini di crescita. Mi auguro possa dimostrarlo in futuro, con un bagaglio maggiore di esperienza. In tutti noi c’è voglia di ripartire, anche perchè, oltre alla prima squadra, abbiamo un ottimo settore giovanile, serbatoio dal quale attingere i ricambi per fare la Terza. Ma, per adesso, è importante sapere quando si ripartirà e come si ripartirà».