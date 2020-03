Asola ha programmato lavori pubblici per 4 milioni di euro

ASOLA – L’amministrazione comunale del Chiese ha programmato per quest’anno diversi interventi riguardanti le opere pubbliche, che comporteranno investimenti per 4 milioni e 256mila euro. E’ prevista, in particolare, la realizzazione del secondo stralcio dei lavori di completamento di restauro e manutenzione straordinaria dello storico edificio del Teatro Sociale per una spesa di 1 milione e 875mila euro. In programma, poi, l’intervento di manutenzione straordinaria delle scuole elementari di viale Brescia e gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, per un milione e mezzo di euro. L’esecutivo del sindaco Giordano Busi intende anche realizzare alcuni interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali e interventi di sicurezza stradale e di miglioramento della rete viaria cittadina, per una spesa di 170mila euro ciascuno. Tra gli interventi previsti ci sono poi la manutenzione straordinaria del palazzo municipale di piazza XX Settembre; l’allargamento della strada tra via Cadimarco e San Pietro e la realizzazione della ciclabile Vaso Vò, per una spesa di 100mila euro per ciascun intervento, oltre ad altri lavori di efficientamento energetico per ulteriori 90mila euro. Si intende anche realizzare alcune opere di urbanizzazione per il miglioramento della viabilità generale, con una spesa di 50mila euro; una nuova ciclabile in via Cremona per altri 50mila euro; il parcheggio in via Saccole Pignole con spesa di 40mila euro e la manutenzione degli edifici destinati al culto finanziati con l’otto per cento degli oneri di urbanizzazione del comune per 1.200 euro. Gli interventi di opere pubbliche verranno finanziati mediante il ricorso a specifici contributi regionali e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’edilizia scolastica, contributi statali e di Fondazione Cariplo e, infine, mediante l’accensione di alcuni mutui.