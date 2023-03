Scomparso a 54 anni il presidente Avis di Bancole, Graziano Ferrari: un’intera comunità in lutto

PORTO MANTOVANO – Bancole (Porto Mantovano) È improvvisamente scomparso lasciando nel silenzio l’intera comunità di Porto Mantovano, Graziano Ferrari , storico presidente dell’Avis di Bancole e instancabile punto di riferimento del mondo del volontariato locale. Graziano Ferrari, scomparso all’età di soli 54 anni, divenne socio del gruppo Avis nel 1989, ottenendo anche diversi riconoscimenti di benemerenza; per ben 14 anni fu presidente della stessa associazione.

Amici e colleghi lo ricordano come una persona sempre disponibile e pronta ad aiutare. Graziano lascia la moglie Roberta, la figlia Ilaria, il papà Ottorino e la mamma Franca e le sorelle. Nelle ultime ore diversi i messaggi di cordoglio espressi da amici, conoscenti e associazioni tra cui anche il circolo “L’italiana di Bancole”: «Il presidente Salvatore Pirrelli, unitamente a soci e consiglieri del circolo – tra cui vi si trova anche Renata Facchini – si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa dello storico e stimato presidente Avis Graziano Ferrari».