In provincia di Mantova imprese in lieve aumento nel 3° trimestre, censimento della Camera di commercio

MANTOVA – I dati sulla natimortalità delle imprese in provincia di Mantova, elaborati dal Servizio informazione e promozione economica della Camera di commercio, mostrano una crescita, con una differenza tra iscrizioni e cessazioni di 60 unità che

porta la consistenza del Registro imprese a 37.930 aziende a fine settembre.

Il tasso di crescita pari allo 0,2% risulta leggermente inferiore a quello regionale (+0,3%) e in linea con quello nazionale (+0,2%). A livello territoriale ognuna delle province lombarde e limitrofe registra un tasso di sviluppo positivo. Nella classifica regionale Mantova si colloca in nona posizione, davanti a Bergamo, Pavia e Cremona, mentre ai vertici troviamo Milano, Brescia e Lecco.

Considerando le forme giuridiche, mostrano valori in crescita le società di capitali (+0,4%) e le imprese individuali (+0,1%); le “altre forme” (cooperative e consorzi) rimangono stabili, mentre le società di persone vedono un calo del – 0,1%.

L’analisi delle attività economiche della nostra provincia evidenzia una contrazione per l’agricoltura (-0,1%), le attività manifatturiere (-0,2), il commercio (-0,2%), i servizi alloggio e ristorazione (-0,2%) e di informazione e comunicazione (-0,2%).

Mostrano, al contrario, un trend positivo le costruzioni (+0,5%), le attività finanziarie e assicurative (+0,1%), le attività immobiliari (+0,6%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,1%), i servizi alle imprese (+0,2%), l’istruzione (+3,7%), la sanità (+0,8%), le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (+0,2%) e le altre attività di servizi (+0,6%).

Il comparto artigianale, che rappresenta un terzo del totale delle imprese iscritte in Cciaa, tra luglio e settembre mostra un saldo positivo tra aperture e chiusure di 23 unità, determinando un aumento del +0,2% in linea sia con il dato al livello regionale sia con quello nazionale dove si registra sempre un +0,2%.