Miss Mamma Italiana, sul podio una 36enne di Castiglione delle Stiviere

MONTICHIARI (BS). Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid19, ripartono in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, nella splendida cornice del “Green Park Villa Boschetti” di Montichiari, con il Patrocinio del Comune di Montichiari, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”.

Vincitrice della selezione VANESSA BONDÌ 27 anni, segretaria amministrativa, di Botticino (BS), mamma di Riccardo di 2 anni, mentre la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a GIOVANNA GUAGLIARDITO, 48 anni, addetta al servizio mense aziendali, di Castenedolo (BS), mamma di Gabriele, Noemi e Melissa, di 26, 24 e 17 anni.

“Miss Mamma Italiana Sprint” ROBERTA LOPIZZO, 36 anni, collaboratrice in una scuola di danza, di Castiglione delle Stiviere (MN), mamma di Riccardo di 3 anni;