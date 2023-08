Asola – Tra storie e giochi appuntamenti in biblioteca

Asola Si terrà stasera nel giardino della biblioteca comunale un nuovo incontro della rassegna “Sotto a chi tocca” ideata dall’assessorato alla cultura e dedicata ai bambini e ai ragazzi. L’appuntamento alle 21 è con “Giochiamo tutti”, per la promozione della nuova sezione dei giochi da tavolo della Torresano. La biblioteca diventa così anche un luogo di aggregazione e il gioco di società diventa una risorsa che può aiutare le persone a comunicare.

Il successivo appuntamento è in programma per il 6 settembre alle 21 con “Storie in padella”, lettura teatrale a cura di Teatro del Vento. Il papà mangione di Pinin Carpi racconta il pranzo in famiglia stravolto dalla insaziabile fame di un leone che dorme nella pancia del papà.

Iscrizione obbligatoria e partecipazione gratuita presso la biblioteca comunale di via Fulvio Ziacchi al civico 4, tel. 0376-720645, mail: biblioteca@comune.asola.mn.it. (pz)