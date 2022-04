Rapina una tabaccheria e rompe il setto nasale al titolare: in manette un 50enne

BORGO VIRGILIO E’ entrato nel negozio di tabacchi e rivendita di giornali lungo la ex statale Romana a Pietole e dopo avere fatto incetta di sigarette, riviste, articoli di cancelleria e altra merce, invece di pagare i circa mille euro per questa spesa, ha colpito il negoziante con un pugno al volto spaccandogli il setto nasale e rompendogli gli occhiali. Per questa rapina accaduta sabato scorso, i carabinieri di Borgo Virgilio hanno arrestato un 50enne di Cerese già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato poco dopo il fatto con parte della refurtiva ancora sulla sua auto. Attualmente si trova in carcere a Mantova con l’accusa di rapina impropria, in attesa dell’interrogatorio di convalida d’arresto fissato per oggi.