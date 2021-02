Tamburello serie A f Indoor – Domani la semifinale Ceresara-Cavrianese

MANTOVA Il prossimo weekend a Rovereto si svolgeranno le finali nazionali del Campionato di serie A femminile Indoor, con quarti di finale incrociati tra i due gironi, semifinali e finali per determinare la squadra campione d’Italia 2021. Ovviamente, vista l’assenza della Aeden, la prima squadra classificata del girone Azzurro, il Mezzolombardo, accederà direttamente alle semifinali, formula non modificata dalla Commissione Indoor per evitare di stravolgere il regolamento già comunicato alle società. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale in programma nel pomeriggio di domani alla palestra “Le Fucine” di Rovereto: dalle ore 14.30 Ceresara-Cavrianese, Carianese-Segno, Nave San Rocco-Roma. Domenica le semifinali, ore 9.45 e ore 11. Finale terzo posto alle ore 14.30 e finale primo posto alle ore 16.