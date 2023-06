Calciomercato dilettanti – MarmiroloUnionTeam: Bozzini in pole per la panchina. E il San Lazzaro aspetta Petrozzi

Mantova Ore decisive, in casa MarmiroloUnionTeam, per la scelta dell’allenatore. Il candidato più autorevole è Luca Bozzini, che sembra abbia vinto il ballottaggio con Perinon, mentre il contatto con Paolo Corghi non ha avuto sviluppi. Stasera è in programma una riunione forse decisiva. «Iniziamo a programmare – afferma il diesse Brentegani – quella dell’allenatore è la prima scelta. Abbiano un’idea anche sui giocatori da confermare, ma bisogna vedere cosa ne pensano loro». L’ex tecnico dell’Union Team, Makris Petrozzi, è invece la prima scelta del San Lazzaro, che spera in una risposta positiva, altrimenti andrà avanti con Jacopetti nel doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo.

Altro colpo della Villimpentese: dopo Serraino dal Nogara, ha preso l’esperto attaccante Fabrizio Avanzini, ex Castellana e Governolese, e ora ha puntato il mirino su Capucci e Florez dell’Union Team. La Mirandolese del mister Rampani (2ª Categoria) fa spesa a Mantova col difensore Chiaramonte dal Quistello e Brondolin dal San Felice, obiettivo dunque sfumato del Boca Juniors.