Auto abbandonate a Castiglione e Guidizzolo, multe per 1666 euro

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali della Stazione di Castiglione delle Stiviere, durante l’espletamento di un servizio perlustrativo, notavano la presenza di un automezzo Audi A3 abbandonato in un terreno, in quella via Kennedy, nel quartiere dei cinque continenti. Il proprietario del veicolo, in pessimo stato d’uso, è risultato essere un 47nne marocchino residente a Cavriana ma attualmente ristretto nelle patrie galere.

Al soggetto è stata notificata una sanzione di 1666 euro.

È stata altresì interessata l’Amministrazione Comunale al fine dell’emissione di apposita ordinanza finalizzata allo smaltimento e consegna del mezzo presso un idoneo centro di raccolta.

Analoga situazione si è verificata nel comune di Guidizzolo in quella strada Bardellona. I Carabinieri Forestali della Stazione di Castiglione delle Stiviere hanno notato la presenza della carcassa di una Renault Clio intestata ad un marocchino 67nne residente a Guidizzolo. Allo stesso è stata notificata una sanzione di 1.666 euro e pure in questo caso è stata interessata l’Amministrazione Comunale per l’emissione di apposita ordinanza di smaltimento.