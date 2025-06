Auto contro moto: feriti due giovani a Castelletto Borgo

RONCOFERRARO Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito. Ciò che invece è certo è il fatto che un 20enne e un 19enne sono finiti ricoverati all’ospedale Carlo Poma di Mantova a seguito di un incidente che si è verificato ieri poco dopo le 20 in via Francesco Rismondo, in territorio di Roncoferraro poco fuori da Castelletto Borgo. Come detto, le cause a monte dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale: forse una distrazione da parte di uno dei due conducenti. Sta di fatto che la moto e l’auto sono andate a collidere l’una contro l’altra. Ad avere la peggio il conducente della moto, le cui condizioni sulle prime si temeva fossero decisamente serie. Tanto che il personale del 118, arrivato con due ambulanze e automedica, ha fatto convergere sul posto anche l’elisoccorso decollato da Brescia. Alla fine però del velivolo non c’è stato bisogno e i giovani sono stati portati al Poma in ambulanza per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco.